Олимпиаду-2020 перенесли из-за коронавируса – СМИ

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавируса.

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"Основываясь на той информации, которая есть у МОК, Олимпиада-2020 будет перенесена. Детали пока не сообщаются, но одно известно наверняка – Игры не начнутся 24 июля 2020 года", – цитирует слова Паунда издание USA Today.

Олимпийские игры-2020 Variety

Канадский чиновник, который работает в МОК с 1978 года, также добавил, что в скором времени организация начнет пошагово решать вопросы, связанные с проведением ОИ. Отмечается, что с большой вероятностью Олимпиада состоится не раньше, чем в 2021 году.

"Все подробности будут появляться постепенно. Сначала мы объявим о переносе, а потом будем разбираться с последствиями этого решения", – рассказал Паунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канада и Австралия заявили, что готовы бойкотировать Олимпиаду-2020, если она не будет перенесена на более поздний срок. Олимпийский комитет России также выступил с официальным заявлением.

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