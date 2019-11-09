Новый эпичный проект Parimatch: в главной роли — дерзкий Конор МакГрегор

В октябре Украина впервые встретила культового спортсмена, бойца смешанных единоборств, чемпиона UFC — Конора МакГрегора, который посетил Киев по приглашению Parimatch. А уже в ноябре стартовала рекламная кампания с амбассадором бренда.

Яркий стиль, бескомпромиссность и постоянное мощное стремление к совершенствованию, которые объединяют знаменитого ирландца, Parimatch и целевую аудиторию бренда, в новом ролике воплощаются в самых неожиданных визуальных образах. Конор зажигает как никогда и открывает мир настоящих горячих мужских желаний, чувств, развлечений и безумных побед.

"Невозможно рационально оценивать персону Конора, но и невозможно оставаться безразличным к нему. В рекламной кампании он сыграл самого себя — непредсказуемого и дерзкого, но всегда надежного и заряженного на победу", — отметил CEO Parimatch Сергей Портнов.

Реализацию новой кампании взяло на себя международное маркетинговое агентство Digital Choo (DC), уже прочувствовавшее мощный характер Parimatch во время ребрендинга ранее в этом году. Опыт международных съемок, логистики и коммуникаций помог DC воплотить все самый смелые идеи клиента.

Съемки видео проходили в Дублине и Киеве при участии творческого дуэта Angelo Merten & Charlie Bravo. МакГрегор примерил на себя роль настоящего голливудского актера и каскадера: летал на тросах, укрощал диких зверей и одного дерзкого котика. Работа кипела в атмосфере неподдельного интереса и самого настоящего спортивного азарта. Всего было отснято 15 сцен и 5 образов Конора. Постпродакшн длился 3 месяца.

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