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Непобедимый украинский боец задушил соперника в Bellator

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Знаменитый украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов (22-0) на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США) победил 30-летнего американца Дэвида Рикелза (21-6-0, США).

25-летний уроженец Ирпеня уверенно начал бой в рамках промежуточного веса до 79 кг, активно работая в стойке. Во втором раунде Амосов перевел встречу в партер, где эффектно завершил ее удушающим приемом.

"Всем привет! Большое спасибо за поздравления! За поддержку! Очень много сообщений, не успеваем всем ответить", - поблагодарил Ярослав своих фанатов в Instagram.

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Отметим, что для Амосова эта встречала стала третьей в знаменитом промоушене. В феврале этого года на турнире Bellator 216 Амосов победил 34-летнего бразильца Эрика Силву (20-10).

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Тема
MMA
Персона
Ярослав Амосов
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а что скажет Фарион с НицоЁм?
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