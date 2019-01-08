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Не Конор: названа главная опасность для Хабиба

1.3тЧитать материал на украинском

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко назвал имя самого опасного оппонента для Хабиба Нурмагомедова. Александр считает, что самый трудный бой будет против Тони Фергюсона.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

John Locher / AP

"Насколько Холлоуэй опасен для Хабиба? Они однажды чуть не подрались, когда бой с Фергюсоном в четвертый раз отменился. Мне кажется, что он не потянет. Не хочу его обижать, но это все-таки более высокая весовая категория. Хабиб и в своей категории самый крупный, гоняет больше всех, в этом его главное преимущество. Вот с Сан-Пьером бы была другая история, он – наоборот из полусреднего веса, а Холлуэй… Ну да, проблемы он создаст, но вряд ли серьезные. Самый сложный соперник для Хабиба сейчас Тони Фергюсон – высокий, длинный, очень неудобный. Он и крупнее Холлоуэя, причем заметно" — сказал Александр в интервью СЭ.

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Напомним, что бой Холлоуэй - Нурмагомедов должен был состоятся в апреле 2018-го, но сорвался из-за медицинских причин, возникших у американца. Нурмагомедов изначально должен был драться с Тони Фергюсоном, но тот получил травму.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент UFC Дана Уайт анонсировал проведение реванша Хабиб – Конор в 2019 году.

Первый поединок россиянина и ирландца в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) прошел 6 октября и завершился победой Нурмагомедова удушающим приемом в четвертом раунде.

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Тема
UFC
Персоны
Тони ФергюсонХабиб Нурмагомедов
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