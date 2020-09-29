На ралли во Франции случилась невероятная авария. Видео

На чемпионате Франции по ралли в рамках гонки Coeur de France 2020 экипаж Лукаса Зелински и Энцо Маина на своем Ford Fiesta R2J попал в невероятную аварию.

На одном из участков штурман дал неправильные данные своему пилоту, машина не вписалась в поворот и ударилась в ограждение. Бордюр сработал как импровизированный трамплин, подбросив транспортное средство на впечатляющую высоту.

Сделав несколько переворотов авто приземлилось на крышу, превратившись в груду металлолома. Несмотря на тяжесть аварии, обе пилота отделались лишь синяками.

Как сообщал OBOZREVATEL, этап в Сочи чемпионата мира по автогонкам в классе Формулы-2 был остановлен из-за страшной огненной аварии.