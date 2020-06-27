Мать рассказала следствию, как убивала сына-чемпиона по тхэквондо

Следственный комитет России (СКР) опубликовал показание жительницы Астрахани Галины Морозовой, замуровавшей тело 12-летнего чемпиона по тхэквондо Саши Парахнякова в бетон.

Во время своего допроса женщина спокойно рассказала хронологию действий во время убийства сына.

"Ударила несколько раз гантелей, потом я вытерла кровь, подогнала машину к главному входу, взяла в руки его, спустила на первый этаж, потом погрузила в машину на заднее сиденье. Свернула окровавленную подушку и матрас, тоже спустила вниз с его одеждой, и пакеты, в которые положила гантели, и его телефон, шнур, отвезла его, выгрузила, потом доехала, бросила в реку целлофановый пакет с гантелей..." - заявила Морозова на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что замуровавшая юного чемпиона по тхэквондо в бетон россиянка собиралась стать губернатором.