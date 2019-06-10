Лучшая легкоатлетка России признала госсистему допинга

Лучшая легкоатлетка России, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене признала наличие в стране системы допинга.

Комментируя продление отстранения РФ от Международной федерации легкой атлетики (IAAF), она призвала чиновников уйти в отставку.

"То, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит. Надеюсь, у людей, причастных к этому нескончаемому позору, все-таки хватит мужества уйти. Самим. И не думайте, что я говорю только о руководстве, речь и о действующих тренерах, которые все еще уверены, что без допинга невозможно побеждать", – написала спортсменка на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский легкоатлет Александр Мельник закатил истерику из-за продления санкции в отношении РФ со стороны IAAF.

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