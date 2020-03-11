Главная Новости
11 марта • обновлено в 14:09
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Лидер волейбольной сборной Украины рассказал о коронавирусе в Италии

577
Читать материал на украинском

Лидер сборной Украины по волейболу, который сейчас выступает за итальянскую "Перуджу", Олег Плотницкий заявил, что в городе, где он проживает, нет никакой паники.

"Люди гуляют, дети балуются, по вечерам куча народу на улицах. Мало кого можно увидеть в масках. Ясно, что в Милане другая ситуация (400 км от Перуджи – Ред.). Но в супермаркет сегодня пускали группами по 2-3 человека. Сейчас в магазинах не так много продуктов, как раньше. Может не быть макарон, картошки, продуктов, которые быстро портятся", – прокомментировал ситуацию Плотницкий для издания Tribuna.

Олег Плотницкий

Олег Плотницкий

Volleyball.ua

Он также рассказал об указаниях, которые получили игроки "Перуджи" от руководства команды.

"В клубе попросили нас меньше куда-то выезжать. В супермаркет – и домой. Не ходить по кафе и барам. Лучше сидеть дома. Нам каждый день в зале и раздевалке делают дезинфекцию. В зале поставили специальные дозаторы с антисептиками", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена полузащитника сборной Украины по футболу Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, как изменилась их жизнь после начала эпидемии коронавируса.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Темы
Коронавирус Волейбол
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Пидручный
VS
Фак
Украинец финиширует выше словенца
1.616 Сделать ставку
Севилья
VS
Рома
Обе команды забьют
1.86 Сделать ставку
Десна
VS
Ворскла
Тотал меньше 2,5 гола
1.69 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Базель
Победа хозяев
1.696 Сделать ставку
Сакраменто
VS
Нью-Орлеан
Тотал больше 235,5 очка
1.94 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Детройт
Тотал больше 216,5 очка
1.90 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Шахтер
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Копенгаген
Победа Истанбул Башакшехира
1.84 Сделать ставку
ЛАСК
VS
Манчестер Юнайтед
Инд. тотал Манчестер Юнайтед больше 1.5
2.24 Сделать ставку
Интер
VS
Хетафе
Победа Интера
2.03 Сделать ставку