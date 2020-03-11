Лидер сборной Украины по волейболу, который сейчас выступает за итальянскую "Перуджу", Олег Плотницкий заявил, что в городе, где он проживает, нет никакой паники.

"Люди гуляют, дети балуются, по вечерам куча народу на улицах. Мало кого можно увидеть в масках. Ясно, что в Милане другая ситуация (400 км от Перуджи – Ред.). Но в супермаркет сегодня пускали группами по 2-3 человека. Сейчас в магазинах не так много продуктов, как раньше. Может не быть макарон, картошки, продуктов, которые быстро портятся", – прокомментировал ситуацию Плотницкий для издания Tribuna.

Олег Плотницкий Volleyball.ua

Он также рассказал об указаниях, которые получили игроки "Перуджи" от руководства команды.

"В клубе попросили нас меньше куда-то выезжать. В супермаркет – и домой. Не ходить по кафе и барам. Лучше сидеть дома. Нам каждый день в зале и раздевалке делают дезинфекцию. В зале поставили специальные дозаторы с антисептиками", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена полузащитника сборной Украины по футболу Руслана Малиновского Роксана рассказала о том, как изменилась их жизнь после начала эпидемии коронавируса.

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