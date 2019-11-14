Команду наказали из-за российских паспортов крымских игроков

Организаторы турнира WESG 2019 по дисциплине CS:GO отказались зарегистрировать российскую команда по киберспорту Hard Legion.

Киберспорт Чемпиоат.com

Причиной стали российские паспорта двоих игроков команды, которые проживают в оккупированном Крыму.

"Если человек, имеющий какое-либо отношение к Крыму (прописка в паспорте, место выдачи), подает свой паспорт для участия в квалификациях, ему могут отказать без объяснения причин", – цитирует Чемпионат.com менеджмент Hard Legion.

Запрет коснется участия в любых отборочных играх на WESG – ежегодном международном турнире, участие в котором принимают команды, состоящие из граждан одной страны.

За это чемпионат неофициально называют киберспортивной Олимпиадой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскому футбольному клубу пришлось разорвать сотрудничество с полузащитником, совравшего про Крым.

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