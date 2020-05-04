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5 мая • обновлено в 11:29
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Когда и где смотреть онлайн UFC 249: по какому каналу, расписание трансляций

15.6т
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в субботу, 9 мая, проведет долгожданное шоу в американском Джэксонвиле – UFC 249.

Шоу пройдет на VyStar Veterans Memorial Arena. Начало – в 5 утра воскресенья, 10 мая, по киевскому и московскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию вечера UFC 249.

В главном событии вечера сойдутся американские бойцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, которые разыграют пояс временного чемпиона в легком весе.

Поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи должен стать главным событием UFC 249

Поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи должен стать главным событием UFC 249

GiveMeSport

В Украине увидеть прямую трансляцию из Флориды можно будет на телеканале Setanta Sports.

На территории России UFC 249 запланировал в своей эфирной сетке РЕН ТВ.

В Беларуси можно будет посмотреть бои вечера на канале UFC ТВ.

Полный кард UFC 249:

Легкий вес, до 70 кг. Тони Фергюсон (25-3) – Джастин Гэтжи (21-2)

Легчайший вес, до 61 кг. Генри Сехудо (15-2) – Доминик Крус (22-2)

Тяжелый вес, до 120 кг. Фрэнсис Нганну (14-3) – Жаирзиньо Розенструик (10-0)

Полулегкий вес, до 66 кг. Джереми Стивенс (28-17) – Келвин Каттар (20-4)

Тяжелый вес, до 120 кг. Грег Харди (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0)

Легкий вес, до 70 кг. Энтони Петтис (22-10) – Дональд Серроне (36-14)

Тяжелый вес, до 120 кг. Фабрисио Вердум (23-8-1) – Алексей Олейник (58-13-1)

Минимальный вес, до 52 кг. Мишель Уотерсон (17-7) – Карла Эспарза (15-6)

Средний вес, до 84 кг. Роналдо Соуза (26-8) – Юрайя Холл (15-9)

Полусредний вес, до 77 кг. Висенте Люке (17-7-1) – Нико Прайс (14-3)

Полулегкий вес, до 61 кг. Чарльз Роса (12-3) – Брайс Митчелл (12-0)

Полутяжелый вес, до 93 кг. Райан Спэнн (17-5) – Сэм Алви (33-13)

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый боец ММА за 18 секунд выиграл бой безумным нокаутом.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
UFC
Место
США Джэксонвилл
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