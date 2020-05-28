Кличко, Харлан и еще 15 украинцев в Залах спортивной славы

Друзья, вы знаете, что вечный чемпион WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко был официально включен в Международный зал боксерской славы.

Находится он в городе Канастоте, что в штате Нью-Йорк. В этом зале находится и оттиск кулака Виталия, который по традиции оставляют новые члены зала. А силу кулака старшего из братьев Кличко ощутил на себе не один его соперник.

Украинец победил в основной категории – "Современные боксеры", в которую входят те мастера, у кого последний бой был не раньше 1988 года. Это первый наш соотечественник, удостоенный чести быть внесенным в этот зал. Пройдут годы, возможно, в нем окажутся и Василий Ломаченко, и Александр Усик. А почему бы и нет? Надо только побеждать, как это делал Виталий Кличко.

Если в Зале боксерской славы у нас состоялся дебют, то в аналогичных залах представителей других видов спорта украинцев также немало.

Гимнастика. Здесь в Hall of Fame легендарная обладательница 18-ти олимпийских медалей, девять из которых золотые, – Лариса Латынина. Также Полина Астахова, в коллекции которой 10 олимпийских наград, ровно половина из которых высшей пробы. Виктор Чукарин, двукратный абсолютный олимпийский чемпион в Хельсинки-1952 и Мельбурне-1956, обладатель семи золотых олимпийских наград. А еще в украинской команде абсолютная чемпионка игр в Атланте-1996 Лилия Подкопаева, обладательница двух золотых олимпийских наград Татьяна Лысенко, Игорь Коробчинский… Хочется надеяться, продолжение следует.

Легкая атлетика. Зал представителей "королевы спорта" открылся в 2012 году. И сразу в нем появился 35-кратный рекордсмен мира, олимпийский чемпион Сеула-1988, "космический" прыгун-шестовик Сергей Бубка, который сейчас занимает пост президента НОК Украины. Также в числе "постояльцев" Зала славы и двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Владимир Голубничий, который в целом выступал на пяти Олимпиадах, завоевав также по одному "серебру" и "бронзе".

Водные виды. В этом зале Галина Прозуменщикова, чемпионка XVIII Олимпиады на дистанции 200 метров брасом, а также обладательница двух серебряных и двух бронзовых наград на XIX и XX Играх. Также нашлось место и для двукратного олимпийского чемпиона, многолетнего капитана киевского "Динамо" и сборной СССР по водному поло Алексея Баркалова.

Фехтование. В этом зале славы украинскую команду возглавляет чемпион XVIII Олимпиады, проходившей в Токио, шпажист Григорий Крисс. К слову, одним лишь олимпийским "золотом" он не ограничился, добавив в свою коллекцию два "серебра" (в личном и командном зачетах) XIX Игр и стал бронзовым призером XX Олимпиады в командном зачете. Ему компанию составляют обладатель четырех олимпийских наград Владимир Смирнов, Виктор Путятин, Вадим Гутцайт, Сергей Голубинский и представительница прекрасного пола Ольга Харлан.

Фигурное катание. В этом году в Зале славы этого вида спорта появился первый украинец, бронзовый призер Зимних XV Игр и чемпион XVI зимней Олимпиады, чемпион мира-1992 Виктор Петренко.

К сожалению, в международных Залах славы других видов спорта наших спортсменов нет. Хочется надеяться, что пока. Ведь Украина – страна спортивная.

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