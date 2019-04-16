Известный российский боец ММА со скандалом проиграл блогеру-дрыщу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик уступил в своем первом бою после выхода из тюрьмы, проиграв блогеру Артему Тарасову, который весит на 70 кг меньше.

Тарасов выиграл после третьего раунда, так как его соперник был дисквалифицирован за использование запрещенных приемов. Кроме того, сообщается, что Дацик начал бой до сигнала рефери.

"Он несколько раз сдался... Бежал от боя. Он просто сдох. А судьи придумали всякую х*йню, чтобы остановить бой ради тотализатора. Я же говорил! Опять никак бить нельзя у судей. Я и не бил, не нарушал. Придумали... Судьи, бл*дь. Я его забил, он сдался", — цитирует Дацика Gazeta.ru.

"Я слышал лютый хруст руки, но ему плевать. Я сделал болевой, после которого 99% ребят сдались бы, но не он. Я слышал настолько лютый хруст, что рука у него точно повреждена", — 'эмоционально прокомментировал бой Тарасов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Дацик был арестован в 2007 году за серию ограблений салонов сотовой связи, помещён в психиатрическую клинику, откуда в 2010 году бежал. Нелегально прибыв в Норвегию, попросил там политического убежища, в чём ему было отказано.

Норвежской экспертизой Дацик был признан вменяемым и приговорён к тюремному заключению за незаконное ношение оружия. По отбытии срока решением суда депортирован в Россию, где приговорен к 5 годам лишения свободы.

В мае 2016-го он заставил сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге пройтись голыми по улице. Националист пытался повторить аналогичные действия еще в одном публичном доме, но был задержан и признан виновным по трем статьям. Вышел на свободу 26 февраля в связи с истечением сроков давности по делу.

7 марта Дацик наехал на Хабиба Нурмагомедова, назвав его дрыщем.

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