Известный на весь мир шеф-повар бросил вызов Хабибу и Конору

Знаменитый турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, известный под псевдонимом Salt Bae, выразил желание поучаствовать в бою против Хабиба Нурмагомедова или Конора МакГрегора.

"МакГрегор, Хабиб и все остальные. Я очень вас уважаю. Если вы когда-нибудь пригласите меня на бой, то я готов драться", – заявил Гекче. Повар, который знаменит благодаря тому, каким образом нарезает и солит мясо, также продемонстрировал, как проходят его тренировки.

Salt Bae wants to fight @TheNotoriousMMA and @TeamKhabib... 👊



Stick to cooking mate... 😂 pic.twitter.com/gHILILc0i6