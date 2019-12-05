Известный на весь мир шеф-повар бросил вызов Хабибу и Конору

Знаменитый турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, известный под псевдонимом Salt Bae, выразил желание поучаствовать в бою против Хабиба Нурмагомедова или Конора МакГрегора.
"МакГрегор, Хабиб и все остальные. Я очень вас уважаю. Если вы когда-нибудь пригласите меня на бой, то я готов драться", – заявил Гекче. Повар, который знаменит благодаря тому, каким образом нарезает и солит мясо, также продемонстрировал, как проходят его тренировки.
Нусрет Гекче или Salt Bae
Memepedia
Salt Bae wants to fight @TheNotoriousMMA and @TeamKhabib... 👊— SPORTbible (@sportbible) December 3, 2019
Stick to cooking mate... 😂 pic.twitter.com/gHILILc0i6
Напомним, что свой следующий бой Конор МакГрегор проведет против Дональда Серроне в январе, а Нурмагомедов сойдется с Тони Фергюсоном в апреле.
Как сообщал OBOZREVATEL, комичный случай произошел в Дубае, где местный боксер был наказан за понты уже в первом раунде поединка.
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