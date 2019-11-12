Хабиб сделал неожиданное заявление о завершении карьеры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не исключил, что завершит карьеру после следующего поединка.

Ожидается, что россиянин весной сразится с американцем Тони Фергюсоном. По словам Хабиба, он не строит серьезных планов на будущее.

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Хабиб – Фергюсон

"Это мы уже слишком далеко заглядываем. Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить. Всегда реально смотрю на вещи. До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже", – цитирует Нурмагомедова RT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов поставил ультиматум UFC из-за его наказания после боя с Конором МакГрегором в октябре минувшего года.

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