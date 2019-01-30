Хабиб психанул из-за дисквалификации в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не будет принимать участия в социальной программе, которая направлена на борьбу с хулиганством.
Дагестанский боец отказался от возможности уменьшить свою девятимесячную дисквалификацию за драку после боя с Конором МакГрегором. "Что касается социального ролика, то, думаю, мы вряд ли это увидим", – заявил Sport24 менеджер Хабиба Ризван Магомедов.
Хабиб - МакГрегор
Таким образом возвращение Нурмагомедова в октагон состоится не раньше июля 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Хабиб Нурмагомедов 6 октября минувшего года победил Конора МакГрегнора удушающим приемом в четвертом раунде.
После остановки боя российский боец выпрыгнул в зал и устроил массовую драку с представителями команды ирландского экм-чемпиона.
Нурмагомедов был наказан 9-месячным отстранением от боев и оштрафован на 500 тысяч долларов.
В свою очередь МакГрегор получил полгода дисквалификации и 50 тысяч долларов штрафа.
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