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Хабиб психанул из-за дисквалификации в UFC

1.1тЧитать материал на украинском

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов не будет принимать участия в социальной программе, которая направлена на борьбу с хулиганством.

Дагестанский боец отказался от возможности уменьшить свою девятимесячную дисквалификацию за драку после боя с Конором МакГрегором. "Что касается социального ролика, то, думаю, мы вряд ли это увидим", – заявил Sport24 менеджер Хабиба Ризван Магомедов.

Хабиб - МакГрегор

Хабиб - МакГрегор

Таким образом возвращение Нурмагомедова в октагон состоится не раньше июля 2019 года.

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Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Источник
Источник:"Евроспорт"
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