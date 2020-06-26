Хабиб – Гэтжи: стало известно, когда пройдет чемпионский бой

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вернется в октагон на вечере UFC 253.

Об этом сообщил менеджер Хабиба Али Абдель Азиз в социальной сети Instagram. "Команда Хабиба. Скоро на UFC 253", – написал представитель Нурмагомедова. Бойцовский вечер запланирован на 19 сентября в Объединенных Арабских Эмиратах.

31-летний обладатель пояса в легком весе будет отстаивать свой титул в поединке против американца Джастин Гэтжи, который 9 мая сенсационно победил своего соотечественника Тони Фергюсона и выиграл право на бой с чемпионом.

Хабиб свой последний на сегодня поединок провел 7 сентября минувшего года против Дастина Порье, победив удушающим приемом в третьем раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов откровенно рассказал о борьбе отца с коронавирусом.