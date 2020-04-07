Футзалист безнадежный удар превратил в шедевр

В сети набирает популярность необычное видео из чемпионата по футзалу.

Ролик, который у себя в Instagram разместил авторитетнейший футбольный интернет-портал 433, за несколько дней собрал более 3 млн просмотров.

На видео футзалист нанес удар по воротам. перед которыми стояло двое защитников. Мяч умудрился проскочить у обоих между ног и залететь в сетку.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться этим немыслимым голом.

Видео из чемпионата Днепропетровской области по футзалу собрало около 4 млн просмотров, 9 тысяч лайков, 1000 ретвитов и 317 комментариев в Twitter.

Эпизод из поединка "Human" - "ЛАД" опубликовал у себя в аккаунте популярный футбольный портал 433

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