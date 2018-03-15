"Это провокация!" Украину подставили с чемпионатом Европы в России

Международная федерация вольной и греко-римской борьбы (UWW) устроила подставу Украине, когда утвердила проведение чемпионата Европы в России. Турнир пройдет в Каспийске (Дагестан) с 30 апреля по 6 мая.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисель. Он поддержал бойкот соревнований в России, приказ о котором подписал министр спорта Украины Игорь Жданов.

"Всемирная федерация должна была проводить его во Франции или где-то в Европе. А они участвуют в этих интригах, сделали чемпионат в России и ставят перед фактом. Это провокация! Украина сейчас находится в состоянии войны и против нас борются любыми методами. Мы должны собраться на Федерации, принять правильное решение. Если надо везти за свой счет - будем везти, если не поедем, то ребята, которые готовились, должны быть в Украине как чемпионы. Флаг Украины должен быть поднят, а гимн Украины звучать. И вдвойне приятнее, если это будет на территории страны-агрессора", - сказал Кисель.

По словам Вадима Киселя, главная проблема состоит в том, что если украинские борцы не поедут на чемпионат Европы в РФ, то это закроет нашим спортсменам путь на чемпионат мира по спортивной борьбе-2018. Он пройдет в Будапеште (Венгрия) с 22 по 28 октября.

Олимпийский вице-чемпион Жан Беленюк, принимавший участие в эфире ObozTV, добавил, что чемпионаты мира и Европы являются важной частью подготовки украинских борцов к Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в Госдуме захотели "аннексировать" украинских спортсменов.