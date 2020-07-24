Емельяненко сенсационно и без шансов проиграл Исмаилову в главном бою АСА-107

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко потерпел поражение от соотечественника Магомеда Исмаилова в главном бою шоу Absolute Championship Akhmat – АСА-107.

Поединок завершился победой Исмаилова техническим нокаутом в третьем раунде. При этом Емельяненко-младший считался фаворитом, а коэффициент на его победу был равен 1,45.

В первом раунде Исмаилов шокировал своего соперника, с первых минут пойдя в атаку. Александр пропустил три удара в голову, а затем оказался в партере. Емельяненко пропускал град ударов и буквально выжил в пятиминутке.

Магомед продолжил доминировать и во втором раунде. Он быстро уложил Александра на ковер и продолжил наносить акцентированные удары в голову и корпус, не встречая серьезного сопротивления.

В следующей пятиминутке доминирования Исмаилова продолжилось и рефери принял решение остановить бой после того, как Магомед вновь уложил соперника в партер и принялся добивать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко признался, что ему нравится бить людей в октагоне.