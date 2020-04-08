Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что не винит россиянина Хабиба Нурмагомедова в том, что его бой против Тони Фергюсона на турнире UFC 249 сорвался.

“Да, бой Хабиба и Тони сорвался, и я могу еще десять минут объяснять, почему это произошло. Но реальность такова, что никто в этом не виноват. Каждый раз, когда я просыпался с утра, что-то менялось: что-то закрывалось или отменялось. Хабиба закрыли в России. Все мы наделали кучу ошибок в этой ситуации", – сказал Уайт в интервью журналисту ESPN Бретту Окамото.

Дэйна Уайт

Он также добавил, что организация этого турнира является самой сложной задачей в его жизни. Глава UFC на два месяца вперед зарезервировал частный остров для проведения боев. Сейчас там обустраивают инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен полный кард турнира UFC 249.

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