Чемпионку мира из России раздавил насмерть 17-летний водитель без прав

Россиянка Лидия Плужникова, выступающая в велоспорте на треке, погибла в страшном ДТП в Краснодарском крае. Спортсменку, которая является чемпионкой мира 2012 года среди молодежи в командном спринте, была сбита в Архипо-Осиповке 17-летним водителем без прав.

Лидия Плужникова соцсети

Лидия Плужникова соцсети

Плужникову, которая 31 марта отпраздновала свое 24-летие, раздавила выехавшая на встречную полосу машина. Врачи пытались на месте спасти жизнь гонщицы, но она скончалась.

"Приносим свои глубокие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам Лидии Плужниковой. Мы намерены участвовать в расследовании случившегося", - говорится на сайте Федерации велосипедного спорта России.

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