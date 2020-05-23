Чемпионка Украины по боксу назвала Янину Соколову проституткой из-за нападок на Усика

Многократная чемпионка Украины по боксу и боец смешанных единоборств (ММА) Елена Колесник сделала резкий выпад в адрес телеведущей Янины Соколовой, оскорбив ее.

"Я очень надеюсь, что если мы все будем защищать наших героев, будем затыкать рот таким недожурналисткам и недопрофессионалам, то в следующий раз они очень хорошо задумаются, чтобы писать вызов на поединок и тому подобное. Ребята не молчите. Сколько можно молчать. Саша ты крутой, ты наша легенда, ты наша мотивация. А все эти проститутки - сегодня есть, а завтра нет", – заявила спортсменка.

Ранее Елена вызвала на бой телеведущую Соколову, за ее оскорбления в адрес Александра Усика.

Отметим, что Колесник в 2017 году похвасталась фото в Москве с самой скандальной спортсменкой России Марьяной Наумовой, которая первой получила звание "заслуженный мастер спорта "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Донбасс.

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