Двукратная чемпионка мира по тайскому боксу и боец смешанного стиля (ММА) Антонина Шевченко из Киргизии показала свое лицо после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9.
"ММА тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее", — написала спортсменка под фотографией, на котором видны многочисленные синяки, ссадины и кровоподтеки.
Антонина Шевченко
@antoninapantera
Антонина Шевченко (справа)
Антонина Шевченко (снизу)
Антонина Шевченко (слева)
Антонина Шевченко (слева)
Антонина Шевченко (справа)
Антонина Шевченко (слева)
Антонина Шевченко
Антонина Шевченко (до боя)
@antoninapantera
Антонина Шевченко (до боя)
@antoninapantera
Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою турнира UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе бывший чемпион в полусреднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Тайрон Вудли потерпел разгромное поражение от Гилберта Бернса.
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