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31 мая • обновлено в 11:59
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Девушка-боец UFC Антонина Шевченко показала свое лицо после 45 пропущенных ударов

1.8т
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Двукратная чемпионка мира по тайскому боксу и боец смешанного стиля (ММА) Антонина Шевченко из Киргизии показала свое лицо после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9.

"ММА тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее", — написала спортсменка под фотографией, на котором видны многочисленные синяки, ссадины и кровоподтеки.

Антонина Шевченко

Антонина Шевченко

@antoninapantera

Антонина Шевченко (справа)

Антонина Шевченко (справа)

Антонина Шевченко (снизу)

Антонина Шевченко (снизу)

Антонина Шевченко (слева)

Антонина Шевченко (слева)

Антонина Шевченко (слева)

Антонина Шевченко (слева)

Антонина Шевченко (справа)

Антонина Шевченко (справа)

Антонина Шевченко (слева)

Антонина Шевченко (слева)

Антонина Шевченко

Антонина Шевченко

Антонина Шевченко (до боя)

Антонина Шевченко (до боя)

@antoninapantera

Антонина Шевченко (до боя)

Антонина Шевченко (до боя)

@antoninapantera

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою турнира UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе бывший чемпион в полусреднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Тайрон Вудли потерпел разгромное поражение от Гилберта Бернса.

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Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Место
США Лас-Вегас
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