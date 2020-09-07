Чемпион UFC нокаутировал Ивана Урганта: спортивные итоги 6 сентября

Сборная Украины разгромно проиграла Испании в Лиге наций, а чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян в прямом эфире нокаутировал ведущего Первого канала Ивана Урганта.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 6 сентября.
Кроме того, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причины поражения от Испании. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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