Чемпион UFC нокаутировал Ивана Урганта: спортивные итоги 6 сентября

Сборная Украины разгромно проиграла Испании в Лиге наций, а чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян в прямом эфире нокаутировал ведущего Первого канала Ивана Урганта.

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Кроме того, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причины поражения от Испании. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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