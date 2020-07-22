Чемпион России задержан за совращение школьницы, – РЕН ТВ

В Москве по подозрению в растлении несовершеннолетней задержали абсолютного чемпиона России по бодибилдингу 2016 года, призера Европы, тренера и модель Александра Крупнова, сообщает РЕН ТВ.

33-летний мужчина познакомился с 15-летней девочкой в соцсетях – между ними завязалась переписка, которая со временем становилась все более интимной. Известно, что школьница занимается фитнесом и легкой атлетикой, а также сама является частным тренером, поэтому с подозреваемым у них были общие темы.

Вскоре любовные сообщения Крупнова попались на глаза матери несовершеннолетней, и она сразу же обратилась в полицию. РЕН ТВ передает, что сотрудникам МВД женщина заявила, что фитнес-тренер вступил с ее дочерью в интимную связь в съемной столичной квартире.

Как удалось выяснить правоохранителям, Крупнов встречался с подростком в своей квартире как минимум три раза, и во время этих встреч действительно совратил девочку.

Полицейские пришли в квартиру бодибилдера, однако тот отказался открывать дверь. В итоге ее пришлось взламывать – предполагаемого злоумышленника удалось задержать.

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