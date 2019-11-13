Як відомо, наша біатлонна спільнота на чолі з Володимиром Бринзаком разом з НОК останні 20 років переконувала владу в необхідності будівництва Національного Центру зимових видів спорту і для тренувань і для міжнародних змагань (біатлон, лижні гонки, фрістайл).

В 2018 році бюджетний комітет ВР і Міністерство молоді й спорту нарешті підтримали цей наш довгоочікуваний проект.

Нині активно ведеться будівництво Центру за дієвої підтримки команди "Буковеля".

І от новина від уряду Гончарука - в бюджеті 2020 року коштів на цей проект не буде?!

У мене запитання до влади: у вас все гаразд з головою?

Заморозити будівництво першого об’єкту світового рівня для зимових видів спорту в Україні, який підтримується Міжнародними спортивними організаціями та якого вже давно чекають і спортсмени й вболівальники!

Я, як віце-президент НОК та почесний президент Федерації біатлону України від імені спортивної спільноти вимагаю від Уряду і Верховної Ради передбачити фінансування у бюджеті 2020 року для завершення будівництва Центру зимових видів спорту, де нарешті будуть тренуватися наші національні команди й молодь, а держава, у свою чергу, не буде фінансувати Центри й бази інших країн і де ми зможемо побачити наших Зірок спорту й порадіти їхнім перемогам.

Бо Україна - це велика спортивна держава.

P.S. Забув згадати про ініціативу Зеленського щодо Зимової Олімпіади-2030 в Україні. Це так Уряд її підтримав?!

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