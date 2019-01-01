Бойца из Дагестана позорно нокаутировали в начале боя: видеофакт

Уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, который представляет Германию, опозорился в финальном поединке гран-при Лиги профессиональный бойцов (PFL) в среднем весе, который прошел первого января в Нью-Йорке.
Американец Луис Тэйлор уже на 30-й секунде поединка отправил соперника в нокаут.
Магомедов в дебюте боя пропустил мощный удар в лицо и не смог подняться. За победу в поединке американец получил один миллион долларов и пояс чемпиона, сообщает Sportbox.
WOW!!!! A $1M dollar knock-out! @OfficialAbus @louistaylor064 #PFLChampionship pic.twitter.com/ErYEPefM7G— #PFLmma (@ProFightLeague) 1 января 2019 г.
Для Магомедова это поражение стало четвертым в карьере. Всего представитель Германии провел 24 поединка.
Абусупьян Магомедов
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Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс на турнире UFC 232, который прошел в Инглвуде (Калифорния, США), победил Александра Густафссона и вернул титул.
Главный бой промоушена завершился в третьем раунде, когда Джонсу удалось сразу выполнить тейкдаун (перевести бой из стойки в партер), зайти за спину и нанести несколько ударов в голову, от которых Густафссон не смог защищаться.
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