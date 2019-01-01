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Бойца из Дагестана позорно нокаутировали в начале боя: видеофакт

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Уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, который представляет Германию, опозорился в финальном поединке гран-при Лиги профессиональный бойцов (PFL) в среднем весе, который прошел первого января в Нью-Йорке.

Американец Луис Тэйлор уже на 30-й секунде поединка отправил соперника в нокаут.

Магомедов в дебюте боя пропустил мощный удар в лицо и не смог подняться. За победу в поединке американец получил один миллион долларов и пояс чемпиона, сообщает Sportbox.

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Для Магомедова это поражение стало четвертым в карьере. Всего представитель Германии провел 24 поединка.

Абусупьян Магомедов

Абусупьян Магомедов

facebook.com/DagFighters

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс на турнире UFC 232, который прошел в Инглвуде (Калифорния, США), победил Александра Густафссона и вернул титул.

Главный бой промоушена завершился в третьем раунде, когда Джонсу удалось сразу выполнить тейкдаун (перевести бой из стойки в партер), зайти за спину и нанести несколько ударов в голову, от которых Густафссон не смог защищаться.

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Тема
MMA
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