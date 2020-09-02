Боец ММА отвлек соперника неприличным жестом и победил брутальным нокаутом

Российский боец смешанных единоборств Баяман Кулуев добыл эффектную победу на турнире по панкратиону Get Up & Hit в Иркутске над соотечественником Александром Лобарцевым.

В ходе боя Кулуев применил необычную тактику: он показал сопернику средний палец, чтобы тот отвлекся, после чего жестко нокаутировал его мощным ударом ногой.

Вскоре после поединка Баяман Кулуев принёс извинения за своё поведение на своей странице Instagram.

"За оскорбление (показал средниий палец) – всем извиняюсь", – написал спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский фрик-боец Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, выиграл кулачный поединок в рамках финала третьего сезона Punch Club против Корнея Тарасова.

Бой привлек внимание любителей из-за габаритов оппонентов. 180-сантиментровый Пельмень весит 180 килограммов, рост и вес Тарасова – 170 сантиметров и 61 килограмм.

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