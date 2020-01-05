Россия с трудом вышла в финал МЧМ: спортивные итоги 4 января

Россия драматично вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею, а украинская чемпионка стала эротической моделью и снялась голой

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 4 января.

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