Россия с трудом вышла в финал МЧМ: спортивные итоги 4 января

Россия драматично вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею, а украинская чемпионка стала эротической моделью и снялась голой
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 4 января.
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