"Республика?" На российском радио чемпионку мира затроллили из-за "ДНР"

Чемпионка мира по пауэрлифтингу россиянка Марьяна Наумова, которая также является "гражданкой "ДНР", рассказала, почему поддерживает так называемые "республики" Донбасса.

Интервью спортсменка дала радиостанции "Эхо Москвы", которые ее расспросили о "гражданстве".

Так, на вопрос ведущего о том, что такое "ДНР" Наумова ответила: "Это – та земля... "Донецкая Народная Республика"... Это – те люди, которые не согласились жить при той власти, которая пришла в Украину. И которые отстаивают свою территорию".

Ведущий в ответ объявил, что создана "ЭМР – Эховская Московская Республика" и предложил подарить спортсменке "паспорт" этой "республики".

Наумова отметила, что юридически "ДНР" никто не признал, но "де-факто это сейчас отдельное государство" и предложила ведущему съездить в Донецк.

"Съездите. Вы вообще не увидите разницы, например, между Москвой и Донецком. Там есть все признаки отдельного государства, там есть границы, там органы, там есть правительство, которое избрал народ", - отметила она.

Спортсменка также рассказала,что нужно сделать для признания Россией независимости "ДНР".

"Вы знаете, подойти к Путину и сказать: "Почему ты не признаешь эту республику?". Потому что те люди, которые там воюют, они не хотят только эту территорию, потому что там есть еще русские люди, которые не хотят жить под этой властью", - уверена она.

"Я не Путин, я не могу (неразборчиво) сделал этот шаг, эти документы признал, а остальное я пока сделать не могу. Я не решаю это, я – не министр обороны, я – не министр иностранных дел", - пояснила Наумова.

При этом, по ее словам, РФ признает документы "Л/ДНР".

"Россия признает документы. Которые имеют граждане Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Я с паспортом могу спокойно передвигаться по России, что-то покупать, у меня если посмотрит милиционер, все будет нормально", - сказала спортсменка.

Когда ведущий в очередной раз предложил девушке "организовать республику" в студии, она ответила: "Ребят, вы сами смеетесь, это не смешно".