Основательница баскетбольного клуба МОБИ-Бровары: побеждаем благодаря энтузиазму и "Гаврилівським курчатам"

Женский баскетбол – достаточно новое для Украины явление. Однако этот вид спорта медленно, но уверено набирает обороты. Сейчас – исключительно усилиями влюбленных в игру энтузиасток, которые с помощью Федерации баскетбола и спонсоров уже сегодня достигают невероятных результатов.

Баскетбольный клуб МОБИ-Бровары существует всего 3 года. Его основательница и тренер Марина Рубайло рассказывает: все начиналось с любви к игре и любительской женской баскетбольной команды.

Марина Рубайло, основательница и тренер баскетбольного клуба МОБИ-Бровары

"Начиналось все очень просто. У нас в Броварах существовала секция женского баскетбола. И так получалось, что вот вы тренируетесь-тренируетесь, а дальше заканчиваете 11 класс – и все. Но когда столько лет отдаешь баскетболу – хочется какого-то продолжения и после школьного выпускного! Поэтому мы с девушками из моего выпуска и решили 5 лет назад создать баскетбольную команду. С этого начиналась история нашего баскетбольного клуба", - рассказала Рубайло.

Два года женская команда из Броваров играла на любительском уровне. А в прошлом сезоне вышла на профессиональный уровень – и зашла в Высшую лигу Украины.

"В прошлом году из Федерации баскетбола Украины нам поступило предложение заявляться в Высшую лигу Украины. И мы решили: а почему бы не попробовать? И попали в плей-офф, заняв 7 место среди 16 команд! Для дебютного года это невероятный успех! В этом году мы тоже рассчитываем минимум на плей-офф. Хотя есть планы и на другие медали", - отмечает баскетболистка.

2019-й для баскетболисток из клуба "МОБИ-Бровары" оказался действительно успешным – и богатым на победы.

"В этом году мы стали чемпионами Украинский стритбольной лиги 3х3. Играли в Суперлиге 3х3 прошлого года. Участвовали в квалификации Европейского Кубка 3х3. А 5х5 мы в прошлом году только зашли – и попали в плей-офф", - перечисляет достижения Рубайло.

Сейчас за клуб МОБИ-Бровары играют девушки, начиная с 2003 года рождения. Самой старшей баскетболистке в команде – 35 лет. Впрочем, любовь к баскетболу не имеет возраста. Поэтому в клубе тренируются и баскетболистки куда более взрослые.

"С нами тренируются и ветераны, девушки 55+. Они в этом году стали чемпионками Европы среди ветеранов", - рассказывает тренер.

За клуб играют несколько профессиональных баскетболистов. Но для большинства игроков это все-таки не профессия, а увлечение. Поэтому здесь можно найти представительниц самых разных профессий. И женщин, которые умудряются не только строить карьеру и играть в баскет, но и воспитывают по 2 или 3 детей.

"В ближайшем будущем мы хотим выйти все же в плей-офф Чемпионата Украины, также хотелось бы зацепиться за места в Суперлиге 3 на 3. А в перспективе, года через три, если все будет хорошо развиваться – зайти таки в Суперлигу Украины. Это самый высокий дивизион. Также у нас есть перспективные маленькие девочки в клубе, которые в силу возраста еще не могут играть в профессиональный взрослый баскетбол, но они уже играют в чемпионате Украины, в прошлом году даже были вице-чемпионами. Сейчас мы тоже рассчитываем на новые медали. А на следующий сезон планируем с малыми заходить в Евролигу. А в перспективе – в сборную Украины, конечно", - делится планами основательница клуба.

"Я мечтаю, что мы построим прямую вертикаль в подготовке спортсмена в баскетбольном клубе. Что у нас будут команды всех уровней - и профессионального, и любительского и детского. Что у нас будут играть и дети от 4 лет, и взрослые, и ветераны. Мечтаю об одном клубе, который будет всесторонне развивать женский баскетбол", - восторженно делится планами Марина.

Впрочем, воплощению этих планов в жизнь вполне может помешать общая для всех видов спорта в Украине проблема – хроническая нехватку финансирования. Клуб "МОБИ-Бровары" получает финансовую поддержку от городской ДЮСШ. Однако этой помощи катастрофически не хватает.

"На самом деле, участвовать в соревнованиях, ездить на соревнования – это очень дорого. Например, Чемпионат Украины – это минимум 30тысяч на команду. Один выезд. А ездить надо минимум раз в месяц. Далеко не все родители даже очень талантливых детей могут себе это позволить. В год получается не менее 200 тысяч гривен – при условии строгой экономии. Женская команда – это где-то полмиллиона в год. И это – без плей-офф. Расходы зависят также от того, куда именно ездить. Если Киев – то нам недалеко, слава Богу. А если Одесса?.. Это совсем другие расходы. 500 тысяч, о которых я сказала – это минимальные затраты", - отмечает Рубайло.

Если же добавить сюда еще и хотя бы минимальные зарплаты профессиональным игрокам – становится понятно: без помощи извне - не обойтись.

И клубу "МОБИ-Бровары" такую внешнюю помощь найти удалось.

"Нам повезло. У нас есть спонсоры. Например, компания" Мономах "взяла на себя поддержку детей. А торговая марка" Гавриловские цыплята "взялась помогать команде Высшей лиги Украины. С этим спонсором нам помог президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. Сказал, что следил за нашей командой – мне это было очень приятно. Это он нашел "Гаврилівських курчат", мы с ними заключили официальный договор – и они нам помогают. Финансируют поездки, покупают форму, мячи, оплачивают туры... Скажу честно: мы в этом году играем благодаря "Гаврилівським курчатам". Если бы они не помогали – мы вынуждены были бы пропустить сезон в женской команде. А перед новогодними праздниками все наши девушки получили в подарок продукцию "Гаврилівських курчат". И это очень круто на самом деле. Как говорят мои девушки: о, теперь дети будут сыты – можно чуть больше времени посвятить баскетболу, тренировкам", - улыбается Марина.

Тренер рассказывает: кроме названных постоянных спонсоров, клуб поддерживают периодически и другие компании, и даже простые люди. Преимущественно, там, где дело касается маленьких талантливых баскетболистов из малообеспеченных семей. Или детей-сирот.

Сейчас самыми юными игроками клуба являются дети, рожденные в 2010 году - и это не только девочки. Марина рассказывает: в этом возрасте практически 100% воспитанников клуба уверяют, что свою жизнь посвятят баскетболу. До 9-10 класса количество тех, кто хочет играть профессионально, существенно снижается. Однако те, кто остается – любят эту игру больше всего. И именно за ними – будущее украинского баскетбола, который сейчас существует и развивается благодаря тренерам-энтузиастам, усилиям Федерации баскетбола Украины и спонсорской поддержке.

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