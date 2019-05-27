"Ждут проигрыша!" Овечкин взбесился из-за фанатов после провала России на чемпионате мира по хоккею

Главная звезда сборной России Александр Овечкин жестко прошелся по болельщикам, которые раскритиковали команду за выступления на чемпионате мира по хоккею 2019 года.

Подопечные Ильи Воробьева, которые привезли на турнир состав на 75% из игроков клубов НХЛ, сумели завоевать лишь "бронзу", бездарно сыграв в полуфинале с Финляндией (0:1). Именно этот матч вызвал шквал критики, что вывело из себя форварда "Вашингтон Кэпиталз".

Александр Овечкин Sport24

"Что говорить людям, которые никогда не играли в хоккей? Это не болельщики, им лишь бы оскорбить. Они ждут проигрыша, чтобы сказать, какой плохой Овечкин и остальные. Мы все вместе бьемся за страну, хотим выиграть, а на людей, которые так пишут, не стоит обращать внимания. К сожалению, таких много", – цитирует Овечкина Sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии сенсационно стала сборная Финляндии.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся