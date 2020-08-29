УХЛ получила заявку на участие в сезоне-2020/21 от инициативной группы из Краматорска

Заявки на участие в 5-м юбилейном сезоне подало 8 клубов.

Украинская хоккейная лига получила заявку от инициативной группы из города Краматорска (во главе с городским головой Андреем Панковым) на участие в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч в новом сезоне 2020/21 от одноименного клуба.

Таким образом, заявки на участие в 5-м юбилейном сезоне подало 8 клубов ("Белый Барс", "Днепр", "Донбасс", "Краматорск", "Кременчук", "Ледяные Волки", "Мариуполь", МХК "Сокол")

На данный момент, Лига ожидает заявку от харьковского МХК "Динамо". Срок подачи - до 15 сентября включительно.

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