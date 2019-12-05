"Свела с ума": звезда российского хоккея поразил зрителей рискованным поступком

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поразил зрителей матча регулярного сезона НХЛ, использовав паяльник для починки своего шлема.

"Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она свела меня с ума, и я никак не мог избавиться от неё", – цитирует объяснения Овечкина агентство Чемпионат.

Александр Овечкин и паяльник Eurosport

stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019

Все были удивлены неожиданным подходом российского хоккеиста к решению этой проблемы, так как пламя паяльной лампы нагревается до крайне высокой температуры, а совсем рядом с россиянином на скамейке запасных находились партнеры по команде.

Стоит отметить, что матч против "Лос-Анджелеса" "Вашингтон" выиграл со счетом 3:1 и продолжает лидировать в Восточной конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Овечкин оконфузился в поединке НХЛ против "Сан-Хосе".

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!