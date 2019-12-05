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5 декабря • обновлено в 13:16
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"Свела с ума": звезда российского хоккея поразил зрителей рискованным поступком

1.6т
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поразил зрителей матча регулярного сезона НХЛ, использовав паяльник для починки своего шлема.

"Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она свела меня с ума, и я никак не мог избавиться от неё", – цитирует объяснения Овечкина агентство Чемпионат.

Александр Овечкин и паяльник

Александр Овечкин и паяльник

Eurosport

Все были удивлены неожиданным подходом российского хоккеиста к решению этой проблемы, так как пламя паяльной лампы нагревается до крайне высокой температуры, а совсем рядом с россиянином на скамейке запасных находились партнеры по команде.

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Стоит отметить, что матч против "Лос-Анджелеса" "Вашингтон" выиграл со счетом 3:1 и продолжает лидировать в Восточной конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Овечкин оконфузился в поединке НХЛ против "Сан-Хосе".

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Тема
НХЛ
Персона
Александр Овечкин
Место
США Лос-Анджелес
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