Спровоцировал президент: украинские хоккеисты устроили жестокое побоище

В матче 34-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч между херсонским "Днепром" и "Ледяными Волками" из Киева (8:2) команды затеяли массовую драку.

Интересно, что потасовка началась на последней минуте третьего периода, когда исход матча ни у кого не вызывал сомнений – "Днепр" одерживал очередную уверенную победу. В одном из игровых моментов у ворот "Волков" игроки что-то не поделили между собой и в ход пошли кулаки: на площадке началось настоящее ледовое побоище.

В ходе стычки кулаками помахал и играющий президент клуба "Ледяные Волки", по совместительству вратарь команды Андрей Хапков. Суммарно за эту драку игроки команд получили 64 минуты штрафа, информирует пресс-служба УХЛ.

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