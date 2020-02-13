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13 февраля • обновлено в 23:57
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Спровоцировал президент: украинские хоккеисты устроили жестокое побоище

3.3т
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В матче 34-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч между херсонским "Днепром" и "Ледяными Волками" из Киева (8:2) команды затеяли массовую драку.

Интересно, что потасовка началась на последней минуте третьего периода, когда исход матча ни у кого не вызывал сомнений – "Днепр" одерживал очередную уверенную победу. В одном из игровых моментов у ворот "Волков" игроки что-то не поделили между собой и в ход пошли кулаки: на площадке началось настоящее ледовое побоище.

В ходе стычки кулаками помахал и играющий президент клуба "Ледяные Волки", по совместительству вратарь команды Андрей Хапков. Суммарно за эту драку игроки команд получили 64 минуты штрафа, информирует пресс-служба УХЛ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украинской хоккейной лиге назвали лучших игроков января.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпионат Украины по хоккею
Место
Украина Херсон
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Семёныч Семён
Семёныч Семён
Украинский хоккей, украинский флот, украинский самолёт))
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Красавцы!! Трус не играет в хоккей!!!!
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Победа Душана Лайовича с форой в +3,0 гейма
1.94 Сделать ставку
Тьяго Монтейро
VS
Педро Соуза
Победа Тьяго Монтейры с форой в -3,5 гейма
1.73 Сделать ставку
Вегас Голден Найтс
VS
Сент-Луис Блюз
Победа Сент-Луиса с форой в +1,0 шайбы
1.65 Сделать ставку
Анахайм Дакс
VS
Калгари Флэймз
Победа Анахайма с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колорадо Эвеланш
VS
Вашингтон Кэпиталз
Победа Колорадо с нулевой форой
1.67 Сделать ставку
Нэшвилл Предаторз
VS
Нью-Йорк Айлендерс
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.66 Сделать ставку
Свитолина
VS
Хибино
Тотал меньше 19,5 гейма
1.82 Сделать ставку
Карреньо-Буста
VS
Синнер
Тотал больше 22,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Миннесота Уайлд
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Миннесоты с нулевой форой
1.73 Сделать ставку
Оттава Сенаторз
VS
Аризона Койотс
Победа Аризоны с нулевой форой
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