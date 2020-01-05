Россия - Канада: онлайн видеотрансляция финала чемпионата мира по хоккею U-20

В воскресенье, 5 января, будет сыгран финальный поединок молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ).

На "Остравар-Арене" в решающем поединке мундиаля сойдутся сборные России и Канады. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени (21:00 мск).

ЧМ по хоккею U-20

Победа "кленовых листьев" в финале с учетом овертайма и буллитов котируется с показателем 1,77. Успех спортсменов из РФ оценивается коэффициентом 2,06.

На то, что канадцы победят в основное время можно поставить за 2,18. Шансы России победить в основное время котируются на уровне 2,65. Ничья маловероятна. Если в матче наступит овертайм, то сыграет ставка с коэффициентом 4,20.

Игру будут показывать российский "Первый канал" и украинский "Xsport".

Плеер с видеотрансляцией матча Россия - Канада появится в этой новости незадолго до начала. Следите за обновлением.

Плеер №1.

(ожидается)

Плеер №2.

(ожидается)

Плеер №3.

(ожидается)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне хоккейная сборная России в драматичном поединке 1/2 финала МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).

Ранее в четвертьфинале россияне разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!