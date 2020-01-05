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5 января • обновлено в 14:27
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Россия - Канада: онлайн видеотрансляция финала чемпионата мира по хоккею U-20

Россия - Канада: онлайн видеотрансляция финала чемпионата мира по хоккею U-20
44-й турнир МЧМ под эгидой ИИХФ проходил в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года
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В воскресенье, 5 января, будет сыгран финальный поединок молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ).

На "Остравар-Арене" в решающем поединке мундиаля сойдутся сборные России и Канады. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени (21:00 мск).

ЧМ по хоккею U-20

ЧМ по хоккею U-20

Победа "кленовых листьев" в финале с учетом овертайма и буллитов котируется с показателем 1,77. Успех спортсменов из РФ оценивается коэффициентом 2,06.

На то, что канадцы победят в основное время можно поставить за 2,18. Шансы России победить в основное время котируются на уровне 2,65. Ничья маловероятна. Если в матче наступит овертайм, то сыграет ставка с коэффициентом 4,20.

Игру будут показывать российский "Первый канал" и украинский "Xsport".

Плеер с видеотрансляцией матча Россия - Канада появится в этой новости незадолго до начала. Следите за обновлением.

Плеер №1.

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Плеер №2.

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Плеер №3.

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"Типичная Россия": хоккеист РФ совершил "ненормальный поступок"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне хоккейная сборная России в драматичном поединке 1/2 финала МЧМ лишь в дополнительное время обыграла сверстников из Швеции (5:4).

Ранее в четвертьфинале россияне разобрались со Швейцарией, победив со счетом 3:1.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат мира по хоккею
Место
Чехия
Тег
сборная России по хоккею
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Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Спасибо поцриотам Украины, шо болеете за сборную России! Так пэрэможемо!
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Ку Алексей
Ку Алексей
победитель удостоится чести сыграть со сборной украины?
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