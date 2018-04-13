"Оказался г*вном": хоккеист сборной России опозорился высказыванием о санкциях США

Один из лучших хоккеистов России Илья Ковальчук выставил себя на посмешище высказыванием о влиянии новых санкций США на экономику страны. По словам спортсмена, жители РФ не должны обращать внимание на курс национальной валюты, чем вызвал едкие комментарии в сети.

"При чем тут падение курса рубля? Мы же в России живем. Нам какая разница, какой курс доллара? Евро уже за 80? Но мы это не можем контролировать. Тут же политика". – приводит слова Ковальчука официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

На популярном сайте Sports.ru читатели не стеснялись в своих выражениях в адрес Ильи, называя его "очередным тупым спортсменом".

"Сказал Илюша и свалил домой в Америку, держитесь тут и настроения вам хорошего", "Итак, дельфины в очередной раз доказали, что они умнее спортсменов", "Какой же он тупой", "Идиот непуганный. Головой ты ешь", "Никогда не забуду его голы Канаде в финале в 2008-м. Жаль, что как человек он оказался г*вном", "Чтоб ты подавился однажды как следует из-за своей алчности и жадности!", "Стыдно, что это животное играло в СКА, полный идиот, живет в своем мире", – пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", рекордсмен сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук пострадал в России от санкций США.