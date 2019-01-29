Не дышал минуту: спасение хоккеиста в России попало на видео

Во время матча Федеральной хоккейной лиги Нижнего Новгорода тренер команды "Союз-2" Иван Орлов спас жизнь своему подопечному Дмитрию Тутуркину.

В одном из эпизодов хоккеист "Союза" Дмитрий Тутуркин бежал в угол площадки, чтобы подобрать шайбу, неправильно поставил коньки, и налетевший на него соперник сбил игрока на лёд. Дмитрий проехал несколько метров и ударился о борт.

"Я думал, что он встанет, видел, как он перевернулся на спину, но Дмитрий потерял сознание и перестал дышать. У него сомкнуло челюсть, при помощи товарищей удалось открыть рот, после этого я начал заводить ему дыхание. Это удалось после десятого толчка. В общей сложности без дыхания игрок находился около минуты", - рассказал Орлов.

Сейчас пострадавший находится больнице со сломанными ребрами и ключицей, но в стабильном состоянии. Тренера приставят к награде.

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