МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости хоккея

Не дышал минуту: спасение хоккеиста в России попало на видео

310Читать материал на украинском

Во время матча Федеральной хоккейной лиги Нижнего Новгорода тренер команды "Союз-2" Иван Орлов спас жизнь своему подопечному Дмитрию Тутуркину.

В одном из эпизодов хоккеист "Союза" Дмитрий Тутуркин бежал в угол площадки, чтобы подобрать шайбу, неправильно поставил коньки, и налетевший на него соперник сбил игрока на лёд. Дмитрий проехал несколько метров и ударился о борт.

"Я думал, что он встанет, видел, как он перевернулся на спину, но Дмитрий потерял сознание и перестал дышать. У него сомкнуло челюсть, при помощи товарищей удалось открыть рот, после этого я начал заводить ему дыхание. Это удалось после десятого толчка. В общей сложности без дыхания игрок находился около минуты", - рассказал Орлов.

Сейчас пострадавший находится больнице со сломанными ребрами и ключицей, но в стабильном состоянии. Тренера приставят к награде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января украинский футболист Роман Зозуля совершил героический поступок во время матча в Испании.

На 22-й минуте игры после столкновения с соперником нападающий "Альбасете" Рей Манай рухнул на поле без сознания. Украинский футболист первым бросился к товарищу и помог ему прийти в себя, после чего футболиста увезли для обследования медики.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги