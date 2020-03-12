Хоккеист "Белого Барса" чудо-финтом забил красивую шайбу в УХЛ — Пари-Матч

В среду, 11 марта, в Киеве состоялся стартовый поединок четвертьфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги — Пари - Матч, в рамках которого белоцерковский "Белый Барс" уверенно обыграл столичных "Ледяных Волков" и повёл в серии.

Обе команды показали массу острых и ярких атак, однако самой запоминающейся стала первая шайба белоцерковцев в самом конце первого периода поединка. Лучший форвард "Белого Барса" Сергей Бабинец на пятаке обманным маневром обвел защитника и голкипера киевлян, отправив шайбу уже в пустой угол ворот.

Напомним, что 14 марта в 13:00 в Белой Церкви команды проведут ответный поединок. А, в случае необходимости, 16 марта в 18:45, также в Белой Церкви, будет проведён третий, решающий, матч. Прямые трансляции встреч будут доступны на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

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