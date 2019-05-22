Где смотреть онлайн хоккей Россия – США: расписание трансляций чемпионата мира

Сборные России и США сойдутся в четвертьфинальной битве чемпионата мира по хоккею, который принимают словацкие города Кошице и Братислава.

Встреча непримиримых соперников пройдет на льду "Ондрей Непела Арена" в четверг, 23 мая. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Россия – США. Начало поединка – в 17:15 по киевскому времени.

На украинском ТВ встречу можно будет увидеть в эфире телеканала XSPORT. Кроме того, трансляцию со столицы Словакии проведут российский вещатель "Матч ТВ", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов, а также белорусский "Беларусь 5".

Россия – США IIHF

Подопечные Ильи Воробьева уверенно выиграли группу В, добыв победы во всех семи матчах. Особо впечатляющим стал успех россиян в игре с действующими чемпионами шведами. Пропустив в первом периоде, "Красная машина" отгрузила сопернику сразу шесть шайб во второй 20-минутке и довела поединок до итоговой победы – 7:4.

В свою очередь американцы, которые привезли на турнир самый дорогой состав из всех участников, заставили поволноваться своих фанатов. "Звездно-полосатые" стартовали турнире с фиаско в игре со Словакией (1:4), однако затем одержали пять побед подряд и досрочно вышли в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по хоккею определились все пары 1/4 финала турнира.

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