"Люди обо всем узнают": менеджер Шумахера сделал заявление о здоровье Михаэля

Менеджер и близкий друг Михаэля Шумахера Вилли Вебер уверен, что жена 7-кратного чемпиона мира Коринна скрывает правду о здоровье легендарного пилота Формулы-1

"Я знаю, что удар был сильным, но понятия не имею, есть ли какой-то прогресс. Я хочу его увидеть, но Коринна мне не позволяет. Думаю, она боится, что я пойму правду и люди обо всем узнают. Я твердо уверен, что Михаэль — боец: если шанс есть, он им воспользуется. Молюсь за него и надеюсь увидеть снова, — заявил Вебер в интервью журналу She's Mercedes.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей.

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