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28 февраля • обновлено в 11:32
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Звездный легионер "Динамо" перешел в Китай

1.8т
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Венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар стал игроком клуба китайской Суперлиги "Шаньдун Лунэн".

Как сообщает официальный сайт столичной команды, футболист переехал в Китай на постоянной основе. Стороны договорились не разглашать финансовые детали сделки, но Telegram-канал Динамо Киев Inside пишет, что сумма трансфера составила 2,5 миллиона долларов.

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар

Football.ua

За киевлян Кадар выступал с 2017 года, перейдя в "Динамо" из польского "Леха". Он сыграл 66 матчей в украинской Премьер-лиге, 8 кубковых поединков и 30 игр в еврокубках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время у венгра были проблемы в столичном клубе. Сначала его перевели в дубль за словесную перепалку с главным тренером Алексеем Михайличенко, а затем он был исключен из заявки на вторую половину сезона.

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Тема
Трансферы
Персона
Тамаш Кадар
Тег
ФК Динамо Киев
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