Зозуля забил спасительный гол в чемпионате Испании

Украинский футболист Роман Зозуля помог "Альбасете" вырвать ничью в домашнем матче испанской Сегунды против "Спортинга" из Хихона. Экс-игрок национальной сборной забил на 86-й минуте.
"Спортинг" открыл счет в средине первого тайма благодаря точному удару Джурджевича. Практически весь матч гостям удавалось удерживать минимальное преимущество, однако точный удар Зозули позволил "Альбасете" сравнять счет. Украинец дотянулся до мяча после заброса в штрафную от Техеро и с линии вратарской не оставил шансов голкиперу соперника.
Роман Зозуля
twitter.com/albacetebpsad
Роман Зозуля
twitter.com/albacetebpsad
Роман Зозуля
twitter.com/albacetebpsad
Как сообщал OBOZREVATEL:
Футболист "Альбасете" Йон Эрисе прокомментировал ситуацию вокруг политических взглядов его партнера по команде украинца Романа Зозули. Испанец указал на абсурдность обвинений нашего футболиста.
Из-за гражданской позиции экс-форварда национальной сборной не приняли болельщики другого испанского клуба – "Райо Вальекано", с которым игрок подписал контракт в 2017 году. Фанаты обвинили Зозулю в нацизме.
Украинский форвард "Альбасете" совершил героический поступок во время матча его команды с "Гранадой". На 22-й минуте игры после столкновения с соперником рухнул на поле без сознания нападающий "Альбасете" Рей Манай. Зозуля первым бросился к товарищу и помог ему прийти в себя.
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