МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Зозуля забил спасительный гол в чемпионате Испании

2.4тЧитать материал на украинском

Украинский футболист Роман Зозуля помог "Альбасете" вырвать ничью в домашнем матче испанской Сегунды против "Спортинга" из Хихона. Экс-игрок национальной сборной забил на 86-й минуте.

"Спортинг" открыл счет в средине первого тайма благодаря точному удару Джурджевича. Практически весь матч гостям удавалось удерживать минимальное преимущество, однако точный удар Зозули позволил "Альбасете" сравнять счет. Украинец дотянулся до мяча после заброса в штрафную от Техеро и с линии вратарской не оставил шансов голкиперу соперника.

Новости
''Позор'': испанские СМИ высмеяли арбитра из-за ляпа на Зозуле
Роман Зозуля

Роман Зозуля

twitter.com/albacetebpsad

Роман Зозуля

Роман Зозуля

twitter.com/albacetebpsad

Роман Зозуля

Роман Зозуля

twitter.com/albacetebpsad

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги