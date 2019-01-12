Зозуля забил спасительный гол в чемпионате Испании

Украинский футболист Роман Зозуля помог "Альбасете" вырвать ничью в домашнем матче испанской Сегунды против "Спортинга" из Хихона. Экс-игрок национальной сборной забил на 86-й минуте.

"Спортинг" открыл счет в средине первого тайма благодаря точному удару Джурджевича. Практически весь матч гостям удавалось удерживать минимальное преимущество, однако точный удар Зозули позволил "Альбасете" сравнять счет. Украинец дотянулся до мяча после заброса в штрафную от Техеро и с линии вратарской не оставил шансов голкиперу соперника.

Роман Зозуля twitter.com/albacetebpsad

Роман Зозуля twitter.com/albacetebpsad

Роман Зозуля twitter.com/albacetebpsad

Как сообщал OBOZREVATEL:

Футболист "Альбасете" Йон Эрисе прокомментировал ситуацию вокруг политических взглядов его партнера по команде украинца Романа Зозули. Испанец указал на абсурдность обвинений нашего футболиста.

Из-за гражданской позиции экс-форварда национальной сборной не приняли болельщики другого испанского клуба – "Райо Вальекано", с которым игрок подписал контракт в 2017 году. Фанаты обвинили Зозулю в нацизме.

Украинский форвард "Альбасете" совершил героический поступок во время матча его команды с "Гранадой". На 22-й минуте игры после столкновения с соперником рухнул на поле без сознания нападающий "Альбасете" Рей Манай. Зозуля первым бросился к товарищу и помог ему прийти в себя.

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