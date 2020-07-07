Украинский полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин напугал свою жену Карину во время отдыха на курорте в турецком Белеке.

25-летний экс-игрок молодежной сборной Украины дождался пока его возлюбленная задремает в шезлонге, незаметно подкрался и с разгона, прыгнул в бассейн.

От неожиданности девушка резко подскочила со своего места.

"Жизнь - боль", - подписал ролик футболист. В комментариях пользователи пошутили, что теперь Игорь стал холостяком.

Знаменитый украинский футболист зло подшутил над женой. Видео Instagram Игоря Харатина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Харатин продемонстрировал отличную технику, которая была высоко оценена подписчиками известного футбольного Instagram-профиля.

Ролик, опубликованный на канале 433, набрал полмиллиона просмотров за полчаса.