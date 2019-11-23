Футболист "Челси" и сборной Англии Росс Баркли устроил пьяные полуголые танцы в мусульманском Дубае.

Swear man can we sell this scrub in January already ffs, average footballer who isnt serious



When we got players like Gilmour & Gallagher who got more ability & genuinely want to play for ushttps://t.co/9ui8KvWBUP — DonkeysOut (@CarvalhoJTElite) November 22, 2019

После того, как 25-летний хавбек получил травму лодыжки и ему дали небольшой отпуск, он решил не лечиться, а развлекаться. В сеть попало видео, на котором Баркли запечатлен танцующим с голым торсом в ночном клубе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016-м Баркли угодил в серьезный скандал во время матча чемпионата страны с "Ливерпулем".

В одном из моментов второго тайма полузащитник совершил дикий фол на Джордане Хендерсоне. Не успевая за соперником, Баркли грубейшим образом въехал прямой ногой в голеностоп игрока "Ливерпуля".

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