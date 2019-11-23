Главная Новости
23 ноября • обновлено в 14:13
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Знаменитый футболист пьяным попал в голый скандал: опубликовано видео

2.1т
Читать материал на украинском

Футболист "Челси" и сборной Англии Росс Баркли устроил пьяные полуголые танцы в мусульманском Дубае.

После того, как 25-летний хавбек получил травму лодыжки и ему дали небольшой отпуск, он решил не лечиться, а развлекаться. В сеть попало видео, на котором Баркли запечатлен танцующим с голым торсом в ночном клубе.

Новости
В английской Премьер-лиге футболист показал свое достоинство на камеру в прямом эфире: видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016-м Баркли угодил в серьезный скандал во время матча чемпионата страны с "Ливерпулем".

В одном из моментов второго тайма полузащитник совершил дикий фол на Джордане Хендерсоне. Не успевая за соперником, Баркли грубейшим образом въехал прямой ногой в голеностоп игрока "Ливерпуля".

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги