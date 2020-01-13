Зидан поставил условие "Реалу" из-за Лунина

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан потребовал от руководства клуба встать на защиту украинского вратаря Андрея Лунина.

Французский специалист выразил недоумение по поводу того, что наш соотечественник не получал игровой практики в "Вальядолиде", из-за чего покинет команду. По мнению Зидана, Лунин является голкипером высокого уровня, и обязан играть, пишет Gol Digital.

По этой причине наставник "галактикос" потребовал от президента клуба Флорентино Переса включить в будущее новое арендное соглашение украинца минимальное количество игр, который Андрей должен получить в основном составе.

Андрей Лунин marca.com

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин всего лишь дважды выходил в составе "Вальядолиде" – в одной игре Кубка Испании он отстоял на "ноль", а во второй отбил два пенальти и вывел команду в следующий круг.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщил о том, где должен продолжить карьеру Андрей Лунин.

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