Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы: когда и где смотреть онлайн

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в пятницу, 15 марта, состоится жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы.

Церемония также определит полуфинальные пары турнира и хозяина решающей игры, которая пройдет в польском Гданьске. Начало жеребьевки – в 14:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут оперативно узнать о результатах процедуры благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1". Кроме того, эфир из Ньона проведут российские вещатели "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1", "Евроспорт 1", а также белорусский "Беларусь 5".

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Главный трофей Лиги Европы

Отметим, что согласно регламенту во время процедуры не будет применяться система посева команда, а представители одной страны смогут встретиться друг с другом.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов, где будут представлены команды из Англии, Италии, Испании, Португалии и Нидерландов.

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