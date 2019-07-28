Зеленский не стал: появилось видео награждения "Динамо" на Суперкубке Украины

Киевское "Динамо" стало обладателем Суперкубка Украины 2019 года.

Вице-чемпионы страны в Одессе на стадионе "Черноморец" обыграли своего извечного соперника донецкий "Шахтер" – 2:1.

ФК "Динамо" Киев

Подопечные Александр Хацкевича пропустили в компенсированное к первому тайму время от Алаана Патрика. Во второй половине игры "бело-синие" долгое время пытались перевернуть ход игры. "Динамо" удалось это сделать лишь за 10 минут до финального свистка. Сначала Никита Бурда после подачи углового сравнял счет, а через три минуты Денис Гармаш красивым ударом в падении отправил мяч в дальний угол ворот.

Вашему вниманию церемония награждения "Динамо". Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский, который присутствовал на матче, не принимал участия в церемонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич раскритиковал арбитра матча за Суперкубок Украины с "Шахтером".

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