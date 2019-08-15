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"Я рад": Лунин впервые отреагировал на уход из "Реала"

1.5т Читать материал на украинском

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин спокойно отнесся к своему уходу из мадридского "Реала" в "Вальядолид" на правах арены.

Молодой голкипер отметил, что полностью выкладывался во время предсезонной подготовки "королевского клуба", однако окончательное решение относительно его карьеры принимал Зинедин Зидан.

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Андрей Лунин

Андрей Лунин

ФК "Вальядолид"

"Я хорошо готов физически после предсезонной подготовки. Тренер решает, кто остается, а кто нет. Я делал все, чтобы показать свой уровень на тренировках, но для меня важно получать игровую практику, поэтому я рад оказаться здесь. Благодарен "Вальядолид", – цитирует Лунина Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин проведет в аренде в "Вальядолиде" один сезон. Испанские СМИ называли украинского вратаря "чемпионом по неприятностям" в мадридском "Реале".

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания Вальядолид
Теги
Реал Мадрид сборная Украины по футболу
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