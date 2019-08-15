"Я рад": Лунин впервые отреагировал на уход из "Реала"

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин спокойно отнесся к своему уходу из мадридского "Реала" в "Вальядолид" на правах арены.

Молодой голкипер отметил, что полностью выкладывался во время предсезонной подготовки "королевского клуба", однако окончательное решение относительно его карьеры принимал Зинедин Зидан.

Андрей Лунин ФК "Вальядолид"

"Я хорошо готов физически после предсезонной подготовки. Тренер решает, кто остается, а кто нет. Я делал все, чтобы показать свой уровень на тренировках, но для меня важно получать игровую практику, поэтому я рад оказаться здесь. Благодарен "Вальядолид", – цитирует Лунина Marca.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин проведет в аренде в "Вальядолиде" один сезон. Испанские СМИ называли украинского вратаря "чемпионом по неприятностям" в мадридском "Реале".

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