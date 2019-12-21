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21 декабря • обновлено в 15:22
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Вратарь сборной Украины рассказал, как его оштрафовало "Динамо"

Вратарь сборной Украины рассказал, как его оштрафовало "Динамо"
Спортсмен дал откровенное интервью
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Вратарь "Динамо" Денис Бойко признался, что после похода в ресторан в 2011 году, получил очень внушительный штраф.

"Это была большая сумма. Это был значительный штраф даже на сегодняшний день. Можно было купить автомобиль", – сказал Бойко.

Голкипер сборной Украины вспомнил все подробности скандала.

"Клуб оштрафовал, потому что после того, как мы с молодежной сборной Украины прошли на чемпионат Европы, обыграли голландцев, мы все вместе посидели в ресторане. Все это было в сборной, но до этого в "Динамо" нас предупреждали. У нас была череда неудачных матчей, нас предупреждали, чтобы мы после 12:00 нигде не гуляли и соблюдали режим. Через 2-3 дня у нас была игра с "Карпатами". Нас президент и тренера предупредили. Как в клубе узнали – не знаю, меня это меньше всего беспокоит. На следующий день я вернулся в клуб, меня оштрафовали, перевели в дубль даже на определенное время", - заявил Бойко Youtube-каналу Зе Интервьюер.

Спортсмен признался, что это ситуация очень многому его научила.

"Меня оштрафовал клуб. Я полностью согласен с этим штрафом и никаких обид. Это было все правильно. Моя ошибка. Для меня именно эта ситуация была самым большим уроком в жизни, из которого я сделал выводы. Дальше я не продолжал. Допустил ошибку по молодости, которая стала знаковой в моей жизни по отношению и по поведению в футболе", - подытожил Бойко.

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Напомним, что 13 декабря Бойко на повышенных тонах пообщался с фанатами киевской команды после матча шестого тура Лиги Европы против "Лугано" (1:1).

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Автор
Максим Богданов
Персона
Денис Бойко
Тег
ФК Динамо Киев
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